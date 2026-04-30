سعر ومواصفات هونشي HS7 موديل 2026 في السوق السعودي

تواصل هونشي تعزيز تواجدها في السوق السعودي من خلال طراز HS7 موديل 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، ويأتي هذا الطراز من العلامة الصينية ليقدم سيارات تجمع بين المساحة الرحبة والتقنيات الحديثة مع الفخامة العصرية.

أداء هونشي HS7 موديل 2026

تعتمد هونشي HS7 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، ويعمل إلى جانب نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت، وتبلغ القوة الإجمالية للنظام 252 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 380 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي، وتصل السرعة القصوى إلى 230 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج السيارة إلى نحو 8.8 ثانية للتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة.

أبعاد هونشي HS7 موديل 2026

تأتي السيارة هونشي HS7 موديل 2026 بأبعاد خارجية تقدر تقريبًا بـ خمسة أمتار تقريبًا للطول الكلي، مع عرض يبلغ نحو 1.96 متر وارتفاع يصل إلى 1.76 متر، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2.92 متر.

ويبلغ وزن السيارة حوالي 2,080 كجم، وتضم السيارة تجهيزات خارجية حديثة تشمل مصابيح أمامية بتقنية LED مع نظام ذكي للتحكم في الإضاءة العالية، بالإضافة إلى إضاءة نهارية ومصابيح خلفية بنفس التقنية.

كما ترتكز هونشي HS7 موديل 2026 على عجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة، مع مرايا جانبية كهربائية مزودة بخاصية التدفئة والذاكرة، إلى جانب سقف بانورامي.

تجهيزات هونشي HS7 موديل 2026

زُودت HS7 بمجموعة من أنظمة السلامة، تشمل 6 وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب في الصفوف الأمامية والجانبية، كما تتوفر أنظمة أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب التحكم في الثبات وقوى الجر.

وتدعم السيارة أنظمة مساعدة متقدمة، منها مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ تلقائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، إضافة إلى التحذير من حركة المرور الخلفية.

كما تتضمن تقنيات هونشي HS7 موديل 2026 وسائل مساعدة للقيادة على الطرق الصعبة مثل مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، مع حساسات ركن وكاميرا محيطية توفر رؤية متقدمة.

وتوفر HS7 سبعة مقاعد موزعة على ثلاثة صفوف، مع كسوة جلدية، ويحصل السائق على مقعد قابل للتعديل الكهربائي مع ذاكرة وتبريد، بينما يتمتع الراكب الأمامي بإمكانيات مشابهة مع عدد أقل من وضعيات التعديل، كما يتوفر نظام صوتي من 12 سماعة، ونظام تكييف أوتوماتيكي بثلاث مناطق مع فتحات للصفين الثاني والثالث.

ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومدعومًا بخاصية التدفئة، مع إضاءة محيطية داخلية، وتضم السيارة شاشة ترفيه رئيسية بقياس 12.6 بوصة تدعم أنظمة الربط الذكي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، مع خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف.

سعر HS7 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم هونشي HS7 موديل 2026 في السعودية فئة Deluxe بسعر يبلغ 203,900 ريال.