مسئول أمريكي: الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار.. ونأمل في إعادة فتح مضيق هرمز قريبا

قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي كيفن هاسيت، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الإيراني بات "على حافة الانهيار"، معبّرا عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز قريبا، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها طهران بسبب القيود المفروضة على صادراتها النفطية.

وأضاف هاسيت، في تصريحات بثتها صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، أن إيران تعاني من صعوبات حادة في تصدير النفط والسلع الأساسية، ما أدى إلى "تضخم مفرط ونقص في الغذاء"، مشيرا إلى أن أي قيادة "تسعى لمصلحة شعبها" ستسعى إلى التوصل لاتفاق لإعادة فتح الممرات البحرية الحيوية.

وأكد المسؤول الأمريكي خلال تصريحات في البيت الأبيض أن إعادة فتح المضيق ستؤدي إلى زيادة سريعة في المعروض من الطاقة عالميا، معربا عن تفاؤله بقرب حدوث ذلك.