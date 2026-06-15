قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن نكون ضيوف شرف.. إمام عاشور يعلق على تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا
تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026
بعد مذكرة التفاهم.. أمريكا ترفع الحصار البحري المفروض على إيران
سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية أمام أوروجواي في كأس العالم
فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026
نتنياهو: تبقى شخص واحد من مدبري هجوم 7 أكتوبر وسنغتاله
هدف ونقطة ثمينة.. إمام عاشور رجل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم
لنا ركلة جزاء واضحة.. حسام حسن يهاجم حكم مباراة مصر وبلجيكا
مصر أم الدنيا.. أحلام تساند المنتخب بفيديو من ملعب المباراة
كنا الأقرب للفوز.. أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل أمام بلجيكا
معاها حشيش .. القبض على صانعة محتوى بالتجمع
بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يربح من جديد.. كم سجلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهبية والجنية الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهبية والجنية الذهب اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار السبائك الذهبية والجنيه الذهب ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب محليًا وعالميًا، ما دفع الكثير من المستثمرين والمدخرين إلى متابعة أحدث الأسعار، خاصة أن السبائك والجنيه الذهب يعدان من أكثر أدوات الاستثمار انتشارًا في سوق الذهب المصرية.

زيادة جديدة في الأسعار 
 

وجاءت الزيادة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأعيرة المختلفة مقارنة بتعاملات أمس، حيث ارتفع الجنيه الذهب إلى 50239 جنيهًا مقابل 50043 جنيهًا أمس الأحد، محققًا زيادة بلغت 196 جنيهًا خلال يوم واحد.

تقرير كويتي: الذهب يرتفع بنحو 3% في نهاية تداولات الأسبوع مدعوما بتراجع مخاوف تصاعد الصراع بين أمريكا وإيران

كما ارتفعت أوقية الذهب إلى 223230 جنيهًا مقابل 222359 جنيهًا أمس، بزيادة تقارب 871 جنيهًا.

أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر


سجلت السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 358850 جنيهًا.

وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 717700 جنيه.

وسجلت السبيكة الذهب وزن 250 جرامًا نحو 1794250 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 7177000 جنيه.


وسجل كيلو الذهب عيار 21 نحو 6279875 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 50239 جنيهًا، بزيادة 196 جنيهًا مقارنة بالأمس.

الذهب يقفز أكثر من 2% في التداولات الآسيوية بعد الإعلان عن اتفاق سلام بين أمريكا وإيران

كما بلغت أوقية الذهب عيار 24 نحو 223230 جنيهًا.

وسجلت أوقية الذهب عيار 21 نحو 195326 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7177 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6280 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5383 جنيهًا.

وتأتي هذه الارتفاعات بعد تحسن أداء الذهب خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة واسعة من المستثمرين والمستهلكين لحركة المعدن الأصفر، خاصة في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية.

سعر الجنية الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر سبيكة ١ جرام سعر سبيكة الذهب اليوم أسعار السبائك الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري من النوع الأول.. أطعمة تحافظ على استقرار السكر وتحمي الجسم

اوقاف الشرقية

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

السمن البلدي

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري من النوع الأول.. أطعمة تحافظ على استقرار السكر وتحمي الجسم

افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

السمن البلدي
السمن البلدي
السمن البلدي

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد