الذهب يربح من جديد.. كم سجلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

شهدت أسعار السبائك الذهبية والجنيه الذهب ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب محليًا وعالميًا، ما دفع الكثير من المستثمرين والمدخرين إلى متابعة أحدث الأسعار، خاصة أن السبائك والجنيه الذهب يعدان من أكثر أدوات الاستثمار انتشارًا في سوق الذهب المصرية.

زيادة جديدة في الأسعار



وجاءت الزيادة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأعيرة المختلفة مقارنة بتعاملات أمس، حيث ارتفع الجنيه الذهب إلى 50239 جنيهًا مقابل 50043 جنيهًا أمس الأحد، محققًا زيادة بلغت 196 جنيهًا خلال يوم واحد.

كما ارتفعت أوقية الذهب إلى 223230 جنيهًا مقابل 222359 جنيهًا أمس، بزيادة تقارب 871 جنيهًا.

أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر



سجلت السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 358850 جنيهًا.

وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 717700 جنيه.

وسجلت السبيكة الذهب وزن 250 جرامًا نحو 1794250 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 7177000 جنيه.



وسجل كيلو الذهب عيار 21 نحو 6279875 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 50239 جنيهًا، بزيادة 196 جنيهًا مقارنة بالأمس.

كما بلغت أوقية الذهب عيار 24 نحو 223230 جنيهًا.

وسجلت أوقية الذهب عيار 21 نحو 195326 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7177 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6280 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5383 جنيهًا.

وتأتي هذه الارتفاعات بعد تحسن أداء الذهب خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة واسعة من المستثمرين والمستهلكين لحركة المعدن الأصفر، خاصة في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية.