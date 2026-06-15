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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري: أدعو الأمة الإسلامية جمعاء لنبذ الخلاف وتعزيز الوحدة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أحمد سعيد

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عامَ خيرٍ وبركةٍ وأمنٍ وأمانٍ على الإنسانية جمعاء.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد

وبهذه المناسبة العطرة؛ يدعو شيخ الأزهر إلى استلهام معاني الصمود والعزيمة والثبات على الحق، والتمسك بحرمة الأوطان في الإسلام، مؤكدًا أن «الهجرة النبوية» درسٌ فارقٌ من دروس التاريخ الإسلامي ومن سيرة رسول الإسلام ﷺ، وقد رسخت في وعي المسلمين حسنَ التأسي به ﷺ في قوة ثقته بربه، وحسن توكله عليه، وتحمله المشاق في سبيل دعوته، وضربه أروع الأمثلة في التعايش السلمي مع غير المؤمنين به ﷺ.

ودعا شيخ الأزهر الأمةَ الإسلاميةَ جمعاءَ إلى التمسك بمنهج الوسطية والاعتدال، ونبذ أسباب الفرقة والخلاف، والعمل على تعزيز الوحدة الإسلامية والتعاون المشترك بين أبنائها، بما يحقق السلام والازدهار والتقدم لشعوبها، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية، وأن يكشف عنها الغمة، وأن يوحِّد صفوفها ويجمع كلمتها، وأن يهدي قادة العالم إلى التمسك بقيم الحق والعدالة والمساواة بين الناس.

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد العام الهجري الجديد

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