شيخ الأزهر يهنئ قادة الأمة الإسلامية وشعوبها بمناسبة العام الهجري 1448هـ

قدَّم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خالص التهنئة إلى قادة أمتنا الإسلامية وشعوبها؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

شيخ الأزهر يهنئ قادة الأمة الإسلامية وشعوبها بمناسبة العام الهجري الجديد

ودعا شيخ الأزهر المولى -عز وجل- في ذكرى الهجرة النبويَّة الشريفة، التي غيَّرت مجرى التاريخ الإنساني، أن يحفظ أمتنا، ويكشف عنها الغمة، وأن يوحِّد صفوفها، ويجمع كلمتها على الحق، وأن يجعل هذا العام عام أمنٍ وسلامٍ واستقرار للعالم أجمع.

بداية العام الهجري الجديد 1448هـ

يذكر أن دارُ الإفتاءِ المصريةُ قد استطلعَت هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس عشر من شهر يونيو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر يونيو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.