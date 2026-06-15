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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأولى على الإعدادية بالمنوفية: نفسي أكلم شيخ الأزهر.. وأحلم بكلية الطب

الطالبة بثينة عمرو ووالدها
الطالبة بثينة عمرو ووالدها
محمد شحتة

حصلت الطالبة بثينة عمرو، على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى محافظة المنوفية، وهي من أبناء مركز أشمون، منوهة أنها تفاجئت بهذا الخبر وكانت متوقعة أن يكرمها ربها وبمجرد علمها بالنجاح شكرت الله وصلت ركعتين شكر لله.

وقالت بثينة عمرو لصدى البلد في أول تعليق لها بعد هذا النجاح: فضل من ربنا ووالدي ووالدتي، وكله بتوفيق من ربنا، كنت بذاكر مذاكرة عادية من الكتاب الدراسي والكتب الخارجي ومش بعدد ساعات معينة أو نظام وقت ما يكون مزاجي كويس.

وتابعت بثينة عمرو: حفظت القرآن في السادسة من عمري، ومعي إجازة حفص عن عاصم والآن أدرس القراءات برواية شعبة عن عاصم.

وكشفت عن مثلها الأعلى، قائلة: مثلي الأعلى في القرآن الشيخ محمد صديق المنشاوي، وفي الدراسة الدكتور مجدي يعقوب ونفسي أبقى زيه في يوم من الأيام، وأتمنى ألتحق بكلية الطب.

ونصحت زيلاتها قائلة: أنصح زميلاتي بالاجتهاد ويأخذوا بالأسباب ويتوكلوا على الله، وأقول لبابا وماما شكرا على كل المجهود اللي عملوه معايا لأنهما كانوا داعمين جدا في طريقي وبيحفزوني، ونفسي أتلقى مكالمة شيخ الأزهر في أوائل الثانوية الأزهرية ونفسي أقابله جدا.

وذكرت بثينة عمرو، أنها لم تعتمد كثيرا على الدروس الخصوصية فلم تحصل إلا على درس خصوصي واحد فقط في مادة الرياضيات، منوهة بأنها لا ترتبط كثيرا بالسوشيال ميديا وتلجأ للذكاء الاصطناعي لمعرفة بعض المعلومات العامة فقط.

اعتماد نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

واعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2026/2025م، ونتيجة البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، إضافة إلى نتائج «أبناؤنا في الخارج»، بحضور أ.د/ أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالقطاع.

وبلغت نسبة نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 83.07% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات البالغ 262,841 طالبًا وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 71.64% من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 207,109 طلاب وطالبات، وجاءت نتيجة البرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 96.2%.

وجاءت نتائج امتحانات «أبناء الأزهر في الخارج»، بنسبة نجاح بلغت 95.58% للشهادة الابتدائية، فيما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 95.8%.

وتقدم الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي أولى العملية التعليمية عناية فائقة، كما هنأ الطلاب الناجحين وأسرهم بهذه المناسبة، داعيًا إياهم إلى مواصلة التفوق والاجتهاد، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف سيظل داعمًا لأبنائه في مختلف المراحل التعليمية.

كما وجَّه الشكر والتقدير إلى المعلمين والإداريين والعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية على ما بذلوه من جهود مخلصة، أسهمت في نجاح العام الدراسي وخروج الامتحانات بصورة تعكس مكانة الأزهر الشريف وريادته التعليمية.

ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الرابط التالي من هنا

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