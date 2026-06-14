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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأولى على إعدادية السويس: مواد الأزهر كثيرة ووالدي كان بيوصلني للدروس في عز الحر

الأولى على الإعدادية الأزهرية بالسويس مع والدها
الأولى على الإعدادية الأزهرية بالسويس مع والدها
محمد شحتة

حصلت الطالبة جودي محمد عبد المجيد، على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة السويس.

وقال جودي محمد، لصدى البلد، إنها حفظت القرآن في سن الثالثة عشر، وتبدأ يومها بقراءة القرآن من بعد صلاة الفجر وبعدها تبدأ المذاكرة على مدار اليوم بدون ضغط، ما عدا فترة الامتحانات والتي تزيد فيها من عدد ساعات المذاكرة.

وعبرت جودي محمد، عن أمنيتها في المستقبل بأنها تتمنى أن تصبح طبيبة جلدية، لأنها تحب هذا التخصص، ناصحة زميلاتها بالاجتهاد والمذاكرة والاهتمام بالصلاة على وقتها وقراءة القرآن والثقة في الله.

المواد الصعبة والسهلة

وتابعت: بعض الدروس في الرياضة كانت صعبة وبعض دروس العلوم من الوحدات، وباقي المواد سهلة وجميلة وبالأخص المواد الشرعية.

وردت جودي محمد، على من يرون أن الأزهر به مواد كثيرة ويثقل على الطلاب مذاكرتها، بأن مواد الأزهر كثيرة ولكن هذه المواد تأتي سهلة وتزيد من مجموع الطلاب وتزيد الطلاب ثقافة.

وتابعت: بشكر لبابا وماما وبالأخص بابا اللي كان بيوصلني للدروس في عز الحر هو وجدو، وكمان أصحابي كنا بنساعد بعض على المذاكرة، وأشكر شيخ الأزهر وجزاه الله كل خير على الاهتمام بالعملية التعليمية

اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

واعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2026/2025م، ونتيجة البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، إضافة إلى نتائج «أبناؤنا في الخارج»، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالقطاع.

وبلغت نسبة نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 83.07% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات البالغ 262,841 طالبًا وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 71.64% من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 207,109 طلاب وطالبات، وجاءت نتيجة البرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 96.2%.

وجاءت نتائج امتحانات «أبناء الأزهر في الخارج»، بنسبة نجاح بلغت 95.58% للشهادة الابتدائية، فيما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 95.8%.

وتقدم الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي أولى العملية التعليمية عناية فائقة، كما هنأ الطلاب الناجحين وأسرهم بهذه المناسبة، داعيًا إياهم إلى مواصلة التفوق والاجتهاد، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف سيظل داعمًا لأبنائه في مختلف المراحل التعليمية.

كما وجَّه الشكر والتقدير إلى المعلمين والإداريين والعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية على ما بذلوه من جهود مخلصة، أسهمت في نجاح العام الدراسي وخروج الامتحانات بصورة تعكس مكانة الأزهر الشريف وريادته التعليمية.

ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الرابط التالي من هنا

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

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