أجواء حماسية.. محافظ دمياط يتابع مباراة مصر وبلجيكا وسط عدد كبير من المواطنين

شارك الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، المواطنين، مساء اليوم، متابعة فاعليات مباراة المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 ، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط، وبحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و مديح حماد و عبده الشعراوي القائمان بعمل مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأكد " محافظ دمياط " أنه تم تجهيز 40 مركز شباب وساحة على مستوى المحافظة بشاشات؛ لإتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب الوطني؛ بما يعزز الروح الرياضية وترسيخ قيم التواصل المجتمعي.