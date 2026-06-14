دمياط.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من رصد الدرجات

صرح ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أنه يجري الآن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وأنه سيتم الانتهاء من كافه تلك الأعمال خلال الفترة الزمنية المقررة للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026، تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها في موعدها المحدد، بما يضمن خروجها بالدقة والجودة المطلوبة، ويعكس حجم الجهود المبذولة لخدمة أبنائنا الطلاب.

وكان قد اجتمع وكيل تعليم دمياط بموجهي العموم لوضع أعمال التصحيح ، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والحيادية أثناء أعمال التصحيح، والتأني في تقدير الدرجات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا وفق مستوى أدائه الحقيقي دون زيادة أو نقصان .

​وفي سياق متصل، أعرب ياسر عمارة عن خالص شكره وتقديره للدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، و اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، وجميع الأجهزة الأمنية التي ساهمت بكفاءة عالية في تأمين أوراق الأسئلة واللجان ومحيط المدارس طوال الفترة الماضية.

كما وجه تحية شكر وإعزاز لجميع معلمي ومعلمات المحافظة، وقيادات المديرية والإدارات التعليمية، وأعضاء غرف العمليات، مثمناً جهودهم المخلصة والدؤوبة التي كانت سبباً رئيساً في خروج الامتحانات بهذا المظهر المشرف والناجح.