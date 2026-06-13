ميناء دمياط يتداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 10 سفن، بينما غادرته 10 سفن، كما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة الميناء 17 سفينة .

وذكر الهيئة الميناء - في بيان اليوم السبت- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و933 طنا شملت 1324 طن أسمنت معبأ و6509 أطنان علف بنجر و 2500 طن كسب صويا و5600 طن يوريا و4 آلاف طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64 ألفا و868 طنا شملت 3080 طن زيت طعام و4500 طن كسب صويا و10 آلاف و300 طن خردة و9336 طن حديد و2261 طن خشب زان و8441 طن أبلاكاش و26 ألفا و950 طن ذرة.

وتابع البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 175 ألفا و828 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 96 ألفا و146 طنًا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4535 حركة.

وفيما يتعلق بالخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي، أشار البيان إلى أن السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) غادرت خلال رحلاتها للميناء بعد أن قامت بتداول 3099 طنا شملت خضروات وفواكه ومفاتيح ليد سيارات وكابلات كهربائية ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وإشارات وأوتوبيسات منها بضائع تصدير متجهة إلى ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – سلوفيكيا – التشيك - المجر – فرنسا – الدانمارك - بولندا بجانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج، الأمارات - عمان - الكويت – السعودية - البحرين - قطر.

