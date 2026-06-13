تعرف على حركة تداول السفن بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .



وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19933 طن تشمل : 1324 طن أسمنت معبأ و 6509 طن علف بنجر و 2500 طن كسب صويا و 5600 طن يوريا و 4000 طن بضائع متنوعة.



كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64868 طن تشمل : 3080 طن زيت طعام و 4500 طن كسب صويا و 10300 طن خردة و 9336 طن حديد و 2261 طن خشب زان و 8441 طن ابلاكاش و 26950 طن ذرة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 175828 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 96146 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4535 حركة .



وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 3099 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد واشارات و أوتوبيسات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – سلوفيكيا – التشيك - المجر – فرنسا – الدانمارك - بولندا .



إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ، الامارات - عمان - الكويت – السعودية - البحرين - قطر .