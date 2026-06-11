محافظ دمياط: القطاع العقاري من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، فعاليات المعرض العقاري في دورته الخامسه على التوالى، والذي يُقام بالتعاون بين الغرفة التجارية بدمياط والغرفة التجارية بالدقهلية، وبمشاركة كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري وذلك فى الفترة من ١١ إلى ١٣ يونيو الجارى .

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية و محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و الدكتور محمد العرابى رئيس شعبة التطوير العقارى بالغرفة و المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود دعم القطاع العقاري وتعزيز فرص الاستثمار بمنطقة الدلتا، حيث يتيح منصة تجمع المطورين العقاريين والمستثمرين والعملاء، بما يسهم في الترويج للمشروعات العقارية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

وأكد " محافظ دمياط " أهمية المعرض في دعم حركة التنمية وجذب الاستثمارات، مشيدًا بالتعاون المثمر بين غرفتي دمياط والدقهلية في تنظيم هذا الحدث، الذي يعكس أهمية القطاع العقاري كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وشهدا خلال الافتتاح تفقد أجنحة الشركات المشاركة باجمالى ١٤ شركة ،واطلعا على أحدث المشروعات ، مؤكدين حرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة.