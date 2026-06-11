ندوة تعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكوبرى دمياط التاريخي

شهد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع انطلاق مرحلتها الرابعة ، حيث أُقيمت الندوة ، اليوم الخميس بكوبرى دمياط التاريخى، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و منة يحيى مدير العمليات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية و حامد البرعي منسق عام الرقابة والتدريب محافظات الوجه البحرى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الدكتورة سماح السيد مدير إدارة الأثر البيئى بالإدارة المركزية لاقليم شرق الدلتا بوزارة البيئة ولفيف من ممثلى القطاعات بالمحافظة.

وتضمنت الندوة التعريف بمحاور المبادرة والتى تضمنت ٦ فئات وهى المشروعات كبيرة الحجم ، والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة والشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة والمبادرات والمشاركات المجتمعية، كما تم التعريف بمعايير اختيار المشروعات وتسليط الضوء على المشروعات الفائزة من داخل المحافظة خلال الدورات السابقة .

كلمه محافظ دمياط

وألقى " محافظ دمياط " كلمة رحب خلالها بممثلى الوزارات والجهات المشاركة ، كما أعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق لهذه الندوة المهمة للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها الدولة المصرية لتصبح نموذج فريد ورائد يعكس اهتمام مصر بالعمل المناخى وتعزيز رؤى التنمية المستدامة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ومع اطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة ، جاءت لتعكس النجاح الكبير الذى حققته الثلاث دورات السابقة ، وحققت خلالها أيضًا دمياط تمثيل مشرف .

وتوجه " المحافظ " بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجميع الجهات المشاركة ، كما دعا أبناء المحافظة إلى المشاركة الفعالة بمشروعاتهم بهذه المرحلة من المبادرة، وأكد دعم المحافظة الكامل لهذه الجهود ، وذلك انطلاقاً من تبنيها لعدد كبير من الآليات نحو التعامل الأمثل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية ، والحفاظ على البيئة والموارد .