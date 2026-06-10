تعرف على مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة دمياط





ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2026/2025 ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

حيث تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " نسب الإنجاز بالخطة، وما تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة والمقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة ، كما ناقش الملامح الرئيسية لخطة العام المالى القادم وما تم ادراجه من أعمال وفقًا للأولويات

وأكد " محافظ دمياط " على الدفع بمعدلات الأداء وتحقيق طفرة بنسب الإنجاز، وذلك لتعزيز رؤية المحافظة نحو تحقيق التنمية ، و الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.