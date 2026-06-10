تداول 11 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29551 طن تشمل : 2925 طن مولاس و 4094 طن يوريا و 3702 طن أسمنت معبأ و 18830 طن بضائع متنوعة.



كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44344 طن تشمل : 5299 طن زيت طعام و 10700 طن كسب صويا و 5500 طن خردة و 4490 طن حديد و 1969 طن فول صب و 898 طن خشب زان و 6262 طن ابلاكاش و 3426 طن عدس و 5800 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1149 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 83 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3274 حاوية مكافئة .

و أكد البيان على أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 178589 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 102779 طنًا .



كما غادر عدد 1 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من ميناء السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6168 حركة .