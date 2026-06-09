قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلغاريا تعلن تعليق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
كريستال بالاس يقترب من تعيين بيير ساج مدربًا جديدًا للفريق
ترامب: الإيرانيون أسقطوا مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز
ترامب: إيران أسقطت إحدى مروحياتنا المتطورة خلال دورية فوق مضيق هرمز
تأييد حكم الإعدام على قاتل مالك "قهوة أسوان" بمصر الجديدة
أخطر تنظيم مالي للإخوان..إحالة 65 متهمًا في أكبر قضية لتهريب الأموال إلى الجنايات
تراجع سعر الدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
ترامب : نحن في المراحل النهائية لما سيكون اتفاقًا ممتازًا للغاية مع إيران
وزير الدفاع الإيطالي : إسرائيل تتوسع عسكريا في جنوب لبنان .. والوضع الإنساني قاتم
سويلم : رؤية متكاملة لتعزيز الأمن المائي .. ومعالجة الصرف الزراعي
كواليس محاكمة سارة خليفة بعد استلام التقرير الخاص بتصنيع المخـ درات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رصاص الميراث يحصد أسرة كاملة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مجزرة دمياط

رصاص الميراث يحصد أسرة كاملة في دمياط.. قتيلان و4 مصابين في خلاف عائلي دامي
رصاص الميراث يحصد أسرة كاملة في دمياط.. قتيلان و4 مصابين في خلاف عائلي دامي
ياسمين القصاص

في لحظة واحدة، تحولت خلافات عائلية كان من المفترض أن تحسم داخل أروقة القانون إلى مشهد دموي هز إحدى قرى محافظة دمياط، بعدما سالت الدماء داخل الأسرة الواحدة وسقط قتلى ومصابون نتيجة نزاع على الميراث

وبين صدمة الأهالي وحالة الحزن التي خيمت على القرية، أعادت الواقعة إلى الواجهة خطورة تفاقم الخلافات الأسرية عندما تغيب لغة الحوار ويحل العنف محل القانون.

وشهدت قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط جريمة مأساوية راح ضحيتها شخص وابنته، فيما أصيب أربعة آخرون من أفراد الأسرة، إثر خلافات عائلية تتعلق بالميراث تطورت إلى إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي.

خلافات الميراث تتحول إلى مأساة

ووفقا للمعلومات الأولية، نشبت خلافات بين أحد أفراد الأسرة ويدعى محمد الشامي وعدد من أقاربه بسبب مسائل مرتبطة بتقسيم الميراث والحصول على الحقوق الشرعية، قبل أن تتصاعد الأزمة بصورة خطيرة وتنتهي باستخدام السلاح الناري.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم أطلق وابلا من الأعيرة النارية من سلاح آلي تجاه أفراد من أسرته، ما تسبب في وقوع خسائر بشرية جسيمة بين القتلى والمصابين.

مصرع شقيق المتهم وابنته

وأسفرت الواقعة عن مقتل السيد محمد الشامي، البالغ من العمر 54 عاما، إثر إصابته بطلق ناري، كما لقيت ابنته ميرنا السيد الشامي، 25 عاما، مصرعها متأثرة بإصابتها بطلقات نارية، في مشهد أثار حالة واسعة من الحزن بين أهالي القرية.

أربعة مصابين في الحادث

كما أصيب أربعة آخرون من أفراد العائلة بإصابات متفاوتة الخطورة، وهم أحمد السيد محمد الشامي (13 عاما)، وعمرو محمد الشامي (46 عاما)، وعبد الرحمن عمرو محمد الشامي (13 عاما)، ومحمد عمرو محمد الشامي (18 عاما).

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزرقا المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما أفادت مصادر بأن بعض الحالات وصفت بالحرجة، وسط متابعة طبية مكثفة.

تحرك أمني سريع وضبط المتهم

وعقب تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط الواقعة، كما تمكنت من ضبط المتهم والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وباشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث كاملة، وسماع أقوال الشهود والمصابين، إلى جانب فحص السلاح المستخدم وتحديد كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

شهادات من محيط الأسرة

ومن جانبه، قال بهاء مدرك، أحد جيران الأسرة، إن الواقعة حدثت بسبب خلافات مرتبطة بالميراث، مؤكدا أن ما جرى لا يمكن تبريره بالحديث عن ظروف المتهم الشخصية أو مستواه التعليمي.

وأضاف مدرك- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الخلافات المتعلقة بالميراث كانت محور الأزمة، متسائلا عن الأسباب التي قد تدفع شخصا إلى حرمان آخر من حقه الشرعي في الميراث، مشيرا إلى أن ذلك لا يبرر بأي حال ما انتهت إليه الأمور من عنف وسفك للدماء.

وأوضح أن المتهم أطلق أعيرة نارية بصورة عشوائية خلال المشاجرة، ما أدى إلى مقتل شقيقه وابنة شقيقه وإصابة آخرين من أفراد الأسرة، لافتا إلى أن الخلافات العائلية مهما بلغت حدتها لا ينبغي أن تتحول إلى مواجهات دامية.

صدمة وحزن بين الأهالي

وخيمت حالة من الحزن والصدمة على أهالي قرية سيف الدين عقب الحادث، خاصة أن الضحايا والجاني ينتمون إلى أسرة واحدة، وهو ما ضاعف من حجم المأساة الإنسانية التي خلفتها الواقعة.

وأكد عدد من الأهالي أن الحادث أعاد فتح ملف النزاعات الأسرية المرتبطة بالميراث، والتي تشهدها بعض المناطق بين الحين والآخر، مطالبين بضرورة اللجوء إلى القانون والجهات المختصة لحسم تلك الخلافات بعيدا عن العنف.

الميراث بين الحقوق الشرعية وخطورة النزاعات

وتسلط هذه الواقعة الضوء على خطورة النزاعات العائلية المرتبطة بالميراث عندما تخرج عن إطارها القانوني والشرعي، إذ تتحول في بعض الأحيان إلى خصومات ممتدة تهدد الروابط الأسرية وقد تنتهي بوقوع جرائم مأساوية يدفع ثمنها الجميع.

وبينما تواصل جهات التحقيق عملها لكشف كافة ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات القانونية، تبقى المأساة شاهدا جديدا على أن الخلافات المالية والأسرية، مهما بلغت حدتها، لا يمكن أن تكون مبررا لإزهاق الأرواح أو تحويل البيت الواحد إلى ساحة للعنف والدماء.

وسوف نرصد صور للمصابين والضحايا، والتي جاءت كالتالي: 

دمياط مذبحة دمياط مذبحة دمياط فجرا قضايا الميراث الأخوات العائلة الميراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

المدير الفني البلجيكي

مدرب بلجيكا قبل مواجهة منتخب مصر: نسجل في المتوسط 3 أهداف بالمباراة

ترشيحاتنا

نطحة زين الدين زيدان

نطحة زين الدين زيدان.. ماذا قال له لاعب إيطاليا ليفقد صوابه؟

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل

سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

بالصور

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود

الثوم الأسود
الثوم الأسود
الثوم الأسود

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد