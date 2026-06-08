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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جريمة نويبع.. القصة الكاملة لمقتل عامل بعد تهديده بالإبلاغ عن زراعة مواد مخدرة والاستيلاء على أراضي الدولة

عقوبة الاعدام
عقوبة الاعدام
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالإعدام شنقًا لثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بقتل عامل زراعي بمنطقة الشيخ عطية بمدينة نويبع، إثر خلافات نشبت بينهم وبين المجني عليه بشأن مستحقاته المالية المتأخرة.

البداية كانت عندما تشاجر المتهمون الثلاثة مع المجني عليه بسبب مستحقات مالية متأخرة، وبسبب تهديد المجني عليه للمتهمين بالإبلاغ عنهم لزراعتهم مواد مخدرة في الأرض الزراعية واستيلائهم على أرض مملوكة للدولة، فقرر الأقارب الثلاثة الانتقام منه وإنهاء حياته.

حكم بالإعدام شنقا

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور أحمد الخمري، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

احداث الواقعة 

وتعود أحداث القضية إلى 16 سبتمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة نويبع إخطارًا بوصول العامل الزراعي عمار م. س. ح إلى المستشفى مصابًا بإصابات بالغة، شملت جروحًا وسحجات متعددة بمختلف أنحاء جسده، إضافة إلى اشتباه بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان يعمل بأحد المزارع بمنطقة الشيخ عطية، وأنه أبلغ شقيقه، قبل وقوع الحادث، بوجود خلافات مع صاحب المزرعة وأقاربه بسبب مطالبته بمستحقاته المالية المتأخرة.

وأفاد شقيق المجني عليه بأنه تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على شقيقه مضرجًا في دمائه داخل مقر عمله، بعدما تعرض لاعتداء عنيف من ثلاثة أشخاص، هم صاحب المزرعة وشقيقه وابن عمه. وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا. بإصاباته

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص من المجني عليه، حيث اعتدوا عليه بالضرب والطعن باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته بإصابات جسيمة أودت بحياته.

كما تبين من التحقيقات أن المجني عليه كان يهدد بكشف مخالفات تتعلق بزراعة مواد مخدرة والاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة، وهو ما اعتبرته التحريات أحد الدوافع الرئيسية وراء ارتكاب الجريمة.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 874 لسنة 2025 جنايات قسم طابا، فيما أكد تقرير مفتش الصحة وجود شبهة جنائية في الوفاة، موضحًا أن المجني عليه تعرض لطعنات متعددة وكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، فضلًا عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسد نتيجة اعتداء عنيف.

وبعد استكمال التحقيقات، وسماع أقوال الشهود، ومرافعات الدفاع والنيابة، أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء حكمها بإعدام المتهمين الثلاثة شنقًا، بعد ثبوت ارتكابهم الجريمة في حق المجني عليه.

جنوب سيناء الاعدام جريمة قتل نويبع زراعة مواد مخدرة

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