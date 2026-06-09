أشلاء آدمية داخل جوالين.. جريمة غامضة وفريق بحث لحل اللغز بأبو النمرس

تحولت منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة إلى مسرح لجريمة غامضة هزت مشاعر الأهالي، بعدما عُثر على جثمان شاب مقطع إلى عشرات الأجزاء داخل جوالين، في واقعة تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابساتها وتحديد هوية مرتكبيها.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جوالين بداخلهما أشلاء آدمية بإحدى المناطق التابعة لدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثمان يعود لشاب في العقد الثالث من العمر، جرى تقطيعه إلى نحو 50 جزءًا ووضعها داخل جوالين في محاولة لإخفاء معالم الجريمة والتخلص من الجثمان بعيدًا عن أعين المارة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي موسع تحت إشراف قيادات المباحث، لسرعة كشف غموض الواقعة وتحديد هوية المجني عليه، وفحص علاقاته وخط سيره قبل اختفائه، وصولًا إلى الجناة.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث قررت انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وتوقيت حدوثها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وفحص بلاغات التغيب المحررة مؤخرًا، والاستماع إلى أقوال الشهود.

كما شملت قرارات جهات التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان العثور على الجثمان، أملاً في رصد أي تحركات أو مركبات قد تكون استخدمت في نقل الأشلاء والتخلص منها.

وتسابق أجهزة الأمن الزمن لفك خيوط الجريمة التي أثارت حالة من الذهول بين الأهالي، خاصة مع بشاعة الطريقة التي تم بها التخلص من الجثمان، فيما تواصل فرق البحث جمع المعلومات وتتبع كافة الاحتمالات لكشف الحقيقة الكاملة وراء الواقعة.

ولا تزال هوية الضحية مجهولة حتى الآن، بينما تترقب جهات التحقيق نتائج تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي قد تمثل مفتاحًا أساسيًا لكشف أسرار واحدة من أكثر الجرائم غموضًا خلال الفترة الأخيرة.