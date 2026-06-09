قرار من جهات التحقيق بشأن سيدة جمت بين زوجين في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق حبس سيدة جمعت بين زوجين في وقت واحد بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة جمعت بين زوجين في وقت واحد بمدينة نصر، بعدما أقدمت على الزواج عرفيًا من رجل آخر دون علم زوجها.

بدأت الواقعة عندما حرر زوج السيدة محضرًا بقسم الشرطة، اتهم فيه زوجته بالزواج عرفيًا من رجل آخر أثناء استمرار زواجها الرسمي منه. وعلى الفور، كلف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القوات المختصة بالانتقال إلى مكان الواقعة وفحص البلاغ.

وكشفت التحريات أن السيدة جمعت بين زوجين في الوقت نفسه، وأنها تعرفت على الزوج العرفي أثناء حضوره لإصلاح هاتفه المحمول داخل محل صيانة تعمل به في المنطقة، ونشأت بينهما علاقة انتهت بزواجهما عرفيًا.

وتم اقتياد المتهمة إلى قسم الشرطة، وبمواجهتها اعترفت تفصيليًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة بمدينة نصر لمباشرة التحقيقات.