يورشيتش: الأهلي أكبر نادٍ في مصر .. وصعب تحقيق بطولات دون دعم جماهيري

تحدث كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، عن فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري، كما علق على الأنباء التي ربطت اسمه بتدريب الأهلي.

وقال، خلال ظهوره في برنامج "من القاهرة" مع كريم رمزي على قناة أون سبورت ماكس: "الفوز بالدوري سيكون صعبًا على بيراميدز، لأن الأهلي والزمالك يمتلكان جماهيرية كبيرة، ومن الصعب تحقيق البطولات دون دعم جماهيري."

وعن ارتباط اسمه بتدريب الأهلي، أوضح: "ربما كانت مجرد شائعات من الأصدقاء، لكن لم يحدث أي تواصل رسمي مع أي مسؤول في الأهلي."

واختتم حديثه بالإشادة بالنادي الأهلي، قائلًا: "الأهلي أكبر نادٍ في مصر، ومن أكبر الأندية في إفريقيا، ويملك قوة جماهيرية كبيرة ولاعبين على أعلى مستوى، كما أن روح التلاحم والتحدي بين لاعبيه تجعله قادرًا دائمًا على المنافسة والفوز بالبطولات."