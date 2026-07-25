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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخبات مصر للجودو تتوج بلقب أفريقيا للناشئين والناشئات في المغرب

منتخبات مصر للناشئين والناشئات للجودو
منتخبات مصر للناشئين والناشئات للجودو
رباب الهواري

واصلت الرياضة المصرية حصد الإنجازات القارية، بعدما توجت منتخبات مصر للناشئين والناشئات للجودو بلقب بطولة أفريقيا للفرق المختلطة (الكاديت)، والتي استضافتها المغرب، في إنجاز جديد يعكس تطور اللعبة والنتائج المميزة التي تحققها المنتخبات الوطنية على المستوى الأفريقي.

نجح المنتخب المصري في إنهاء البطولة برصيد 14 ميدالية متنوعة، جاءت بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، بعد مشوار قوي شهد الفوز على منتخبات الجزائر وتونس والمغرب، ليؤكد الفراعنة تفوقهم ويعتلوا منصة التتويج عن جدارة.

حقق منتخب الناشئات إنجازًا غير مسبوق بعدما تصدر ترتيب المنافسات للمرة الأولى في تاريخه، بحصده 8 ميداليات متنوعة، متفوقًا على تونس صاحبة المركز الثاني، فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق شروق عطية في وزن 44 كجم، وداليدا الغرباوي في وزن 63 كجم، بينما أحرزت شروق محمد ولمار السيد الميداليات الفضية، وحصدت بانسيه تهاني، وآيتن أحمد جمال الدين، ومايا رحمي، وياسمين عبدالعال الميداليات البرونزية في أوزانهن المختلفة.

وعلى مستوى منافسات الناشئين، توج محمود هيثم بالميدالية الذهبية في وزن 55 كجم، بينما نال كريم ممدوح، وعلي الرملي، وزين أبو شامة ثلاث ميداليات فضية، في حين أحرز كل من آدم البحيري وإسماعيل عبد ربه الميداليتين البرونزيتين، ليواصل المنتخب نتائجه المميزة في البطولة.

وحرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة الاتحاد المصري للجودو برئاسة محمد مطيع، إلى جانب الجهازين الفني والإداري واللاعبين، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به أبطال مصر خلال البطولة.

وأكد الوزير أن هذه النتائج تعكس حجم العمل الكبير داخل منظومة الجودو المصرية، وتؤكد نجاح خطط إعداد الأبطال في مختلف المراحل السنية، معربًا عن ثقته في استمرار حصد الإنجازات خلال منافسات الفرق والبطولات المقبلة، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز القوى الأفريقية في رياضة الجودو


 

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