منتخب مصر للناشئات يفوز على المغرب بثلاثية نظيفة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

حقق منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة فوزًا مستحقًا على نظيره المغربي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة أفريقيا للناشئات، المقامة على صالة نادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 20 وحتى 30 يوليو 2026، تحت رعاية الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.
وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، وقدم أداءً قويًا اتسم بالتركيز والانسجام بين اللاعبات، ليحسم المواجهة لصالحه بثلاثية نظيفة، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب البطولة.
وجاءت نتائج الأشواط لصالح منتخب مصر كالتالي:
* الشوط الأول: مصر 25 - 20 المغرب.
* الشوط الثاني: مصر 25 - 5 المغرب.
* الشوط الثالث: مصر 25 - 10 المغرب.
ويعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي لمنتخب مصر في البطولة، بعدما استهل مشواره بانتصار على الجزائر بثلاثة أشواط دون مقابل، ثم واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على الكاميرون بالنتيجة نفسها، بينما حقق المنتخب المغربي الفوز على السنغال في الجولة الأولى بنتيجة 3-2.
وضمت قائمة منتخب مصر للناشئات اللاعبات: ندى نادر، ملك سامح، حلا بليغ، يارا رامز، خديجة رامي، هنا كريم، كارما عبدالمنعم، ريان محمد، كارلا بطرس، رنا حسام، جنا حسام، هنا الغيطاني، وملك سامح.
ويقود المنتخب المصري فنيًا الكابتن تهاني طوسون، ويعاونها إكرامي هيكل مدربًا عامًا، وعمرو التوني محلل أداء، وحكيم أنور إداريًا، والدكتورة أشرقت ناصر طبيبة المنتخب، فيما تترأس البعثة الإعلامية منى عبد الكريم.