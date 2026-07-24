رفيق يوسف يعلن قائمة منتخب الناشئين بتصفيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين لكرة السلة تحت 18 عامًا، بقيادة رفيق يوسف قائمة المنتخب الذي يستعد للمشاركة في منافسات تصفيات الأفروباسكت والتي تقام على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 29 يوليو الجاري.

وتضم القائمة كل من، رامي مجدي، بيجاد مصطفى، مصطفى تامر، زين الدين أحمد، عمر إيهاب، محمد دياب، بلال صهيب، سيف حماد، أسعد قيدار، حسين يوسف، محمد غندور، بالإضافة إلى أحمد أسامة.

ويضم الجهاز الفني كل من، رفيق يوسف مديرًا فنيًا، إسلام كيلاني مدربًا عامًا، سيف صابر مدربًا، ماجد عباس محلل أداء، محمد مسعد استشفاء، ومصطفى محسن المدير الإداري.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة، أسند مهمة إدارة البطولة إلى الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد، والذي قام بدوره بالترحيب بالدول المشاركة في المنافسات.

ويشارك في بطولة الناشئات كل من: مصر "البلد المضيف"، كينيا، رواندا، تنزانيا، فيما يشارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر "البلد المضيف"، وبوروندي، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل بطولة إلى نهائيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.