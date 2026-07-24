طارق خيري يعلن قائمة ناشئات السلة ببطولة الأفروباسكت تحت 18 عاما

أعلن طارق خيري المدير الفني لمنتخب ناشئات السلة تحت 18 عامًا، قائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في منافسات تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية الأفروباسكت، والتي تقام بصالة 2 باستاد القاهرة، وتستمر حتى 29 يوليو الجاري.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: ملك الحملي، ياسمين الجمال، هنا الباز، ملك العزب، مريم حازم، ليلة حسام، سدرة هيثم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي نزار، سدرة شلبي، فاطمة محمد.

ويتكون الجهاز الفني من طارق خيري مديرًا فنيًا، مصطفى فكري مدربًا عامًا، ريم موسى مدربًا، على عباري محلل أداء، فاطمة محمود طبيبة، دعاء لبيب مدير إداري.

ويستهل منتخب مصر للناشئات منافسات البطولة بمواجهة كينيا في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم.

ويشارك في بطولة الناشئات كل من: مصر "البلد المضيف"، كينيا، رواندا، تنزانيا، فيما يشارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر "البلد المضيف"، وبوروندي، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل بطولة إلى نهائيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.