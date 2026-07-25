إيقاف جديد يضرب الزمالك بسبب مستحقات عمر فرج

تلقى نادي الزمالك إيقافًا جديدًا عن قيد اللاعبين، على خلفية القضية الخاصة بمستحقات نادي آيك السويدي المتعلقة بصفقة انتقال المهاجم الفلسطيني عمر فرج، في أزمة جديدة تضاف إلى الملفات المالية التي يواجهها النادي خلال الفترة الحالية.

ويأتي قرار إيقاف القيد بسبب عدم سداد المستحقات المالية المستحقة لنادي آيك السويدي، والتي تُقدر بنحو مليون و100 ألف دولار، وهي القيمة المتبقية من الصفقة التي أبرمها الزمالك لضم اللاعب.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار إيقاف القيد الجديد لا يرتبط على الإطلاق بملف الرخصة الإفريقية أو إجراءات الحصول عليها، وإنما يتعلق بقضية مستقلة خاصة بمستحقات انتقال عمر فرج، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المنظمة لانتقالات اللاعبين وسداد الالتزامات المالية بين الأندية.

ويعني ذلك أن الأزمة الحالية منفصلة تمامًا عن أي ملفات تخص المشاركة القارية أو تراخيص الأندية، إذ يقتصر الأمر على النزاع المالي بين الزمالك ونادي آيك السويدي.

ويتعين على إدارة الزمالك إنهاء الأزمة من خلال سداد المبلغ المستحق أو التوصل إلى تسوية رسمية مع النادي السويدي، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد، بما يسمح للنادي بتسجيل صفقاته الجديدة خلال فترة الانتقالات.

وتواصل إدارة الزمالك العمل على معالجة عدد من الملفات المالية خلال الفترة الحالية، في ظل سعيها لإنهاء جميع القضايا العالقة لدى الاتحاد الدولي، وتجنب أي عقوبات إضافية قد تؤثر على تدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويترقب جمهور الزمالك تطورات الأزمة خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات مجلس الإدارة لحل الملف وإنهاء إجراءات رفع إيقاف القيد، بما يضمن استمرار خطة تدعيم الفريق دون عوائق



