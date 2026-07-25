قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا .. حريق في حظيرة طائرات على مساحة 1000 متر جنوب شرق موسكو
الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتوجه نداء للجميع
تفاصيل أعلى سعر دولار في البنوك الآن
حرائق الغابات تجاوزت مساحة باريس.. ماكرون يستغيث والاتحاد الأوربي يجيب
تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة
ما حكم استعمال «البِشْعَة» كطريقة من طرق الإثبات؟ .. دار الإفتاء تحسم الجدل
برلماني: قيم ثورة 23 يوليو تقود نهضة الجمهورية الجديدة
طريقة عمل عيش الشعير.. وصفة صحية بخطوات سهلة ونتيجة ناجحة
رسميًا.. سكالوني مستمر في قيادة منتخب الأرجنتين
نادين نسيب نجيم: الخيانة قرار وليست غلطة.. والانفصال غيّر حياتي بالكامل
تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟
مساس بسيادة الدولة.. تونس تستدعي السفير الفرنسي لديها لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيقاف جديد يضرب الزمالك بسبب مستحقات عمر فرج

عمر فرج
عمر فرج
رباب الهواري

تلقى نادي الزمالك إيقافًا جديدًا عن قيد اللاعبين، على خلفية القضية الخاصة بمستحقات نادي آيك السويدي المتعلقة بصفقة انتقال المهاجم الفلسطيني عمر فرج، في أزمة جديدة تضاف إلى الملفات المالية التي يواجهها النادي خلال الفترة الحالية.

ويأتي قرار إيقاف القيد بسبب عدم سداد المستحقات المالية المستحقة لنادي آيك السويدي، والتي تُقدر بنحو مليون و100 ألف دولار، وهي القيمة المتبقية من الصفقة التي أبرمها الزمالك لضم اللاعب.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار إيقاف القيد الجديد لا يرتبط على الإطلاق بملف الرخصة الإفريقية أو إجراءات الحصول عليها، وإنما يتعلق بقضية مستقلة خاصة بمستحقات انتقال عمر فرج، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المنظمة لانتقالات اللاعبين وسداد الالتزامات المالية بين الأندية.

ويعني ذلك أن الأزمة الحالية منفصلة تمامًا عن أي ملفات تخص المشاركة القارية أو تراخيص الأندية، إذ يقتصر الأمر على النزاع المالي بين الزمالك ونادي آيك السويدي.

ويتعين على إدارة الزمالك إنهاء الأزمة من خلال سداد المبلغ المستحق أو التوصل إلى تسوية رسمية مع النادي السويدي، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد، بما يسمح للنادي بتسجيل صفقاته الجديدة خلال فترة الانتقالات.

وتواصل إدارة الزمالك العمل على معالجة عدد من الملفات المالية خلال الفترة الحالية، في ظل سعيها لإنهاء جميع القضايا العالقة لدى الاتحاد الدولي، وتجنب أي عقوبات إضافية قد تؤثر على تدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويترقب جمهور الزمالك تطورات الأزمة خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات مجلس الإدارة لحل الملف وإنهاء إجراءات رفع إيقاف القيد، بما يضمن استمرار خطة تدعيم الفريق دون عوائق


 

عمر فرج الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

ترشيحاتنا

معرض بورسعيد للكتاب

إقبال جماهيري على معرض بورسعيد للكتاب .. وزوار يتسابقون لاقتناء الكتب وحضور الفعاليات

غلاف الكتاب

من الثورة الفرنسية إلى ليفي شتراوس .. رحلة عبر تاريخ الفلسفة في أحد أهم إصدارات القومي للترجمة

فعاليات ثقافية وفنية

بالفنون الشعبية .. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ثورة 23 يوليو في شارع الفن بالإسكندرية

بالصور

طريقة عمل عيش الشعير.. وصفة صحية بخطوات سهلة ونتيجة ناجحة

عمل عيش الشعير
عمل عيش الشعير
عمل عيش الشعير

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026.. انفراجة مهنية وقرارات مصيرية

حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026
حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026
حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026

برج الثور حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات نحو النجاح

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026.. أفكار جديدة تعيد ترتيب أولوياتك

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد