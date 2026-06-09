بطل دمياط.. علي إبراهيم نصر يفوز بطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبية



استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي - رئيس جامعة دمياط، اليوم ، الطالب البطل، علي إبراهيم محمد نصر، الطالب بالمستوى الأول بقسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بكلية الزراعة، وذلك لتهنئته بما حققه من إنجاز رياضي مشرف في بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبية التي أُقيمت بالجزائر خلال شهر مايو 2026.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد الشيخة - عميد كلية الزراعة.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجامعة عن بالغ فخره واعتزازه بما حققه الطالب من نتائج متميزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد نموذجًا مشرفًا لقدرة الشباب المصري على التميز وتحقيق النجاحات في مختلف المحافل القارية والدولية، كما يعكس حرص جامعة دمياط على دعم طلابها الموهوبين والمتفوقين في مختلف المجالات العلمية والرياضية.

حصل على 4 ميداليات ذهبية

وتمكن البطل علي إبراهيم نصر من حصد أربع ميداليات ذهبية، محققًا المركز الأول أفريقيا للناشئين، والمركز الأول مجموع أفريقيا للناشئين، والمركز الأول أفريقيا المفتوح، والميدالية الذهبية للناشئين بثقل ١٤٦ ، إلى جانب حصوله على الميدالية البرونزية في منافسات الكبار، والميدالية الفضية لمجموع أفريقيا للكبار، والميدالية الفضية لمجموع أفريقيا المفتوح للكبار، والميدالية البرونزية في منافسات أفريقيا للكبار.

جامعه دمياط تهنئ البطل

وأكد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي أن الجامعة تفخر بما يحققه أبناؤها من إنجازات رياضية متميزة، مشيرًا إلى أن التفوق الرياضي يمثل أحد الجوانب المهمة في بناء شخصية الطالب الجامعي وصقل مهاراته، إلى جانب تميزه الأكاديمي.

كما وجّه الأستاذ الدكتور حمدان ربيع الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أحمد الشيخة، عميد كلية الزراعة، مشيدًا بدوره في دعم الطلاب المتميزين ورعاية المواهب الشابة داخل الكلية، وحرصه على توفير البيئة الداعمة التي تساعدهم على تحقيق التفوق والنجاح في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة وتمثيلها بصورة مشرفة في المحافل المختلفة.

من جانبه، أعرب الطالب علي إبراهيم نصر عن سعادته باستقبال رئيس الجامعة وتهنئته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن دعم الجامعة وقياداتها يمثل حافزًا كبيرًا له لمواصلة التدريب وتحقيق المزيد من النجاحات في البطولات المقبلة.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس الجامعة خالص التهنئة للطالب البطل، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح ومواصلة تحقيق الإنجازات التي ترفع اسم مصر وجامعة دمياط في المحافل الرياضية المختلفة.