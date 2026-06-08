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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط: نتابع تشغيل مشروعات "حياة كريمة" لضمان طفرة تنموية وخدمية بقرى مركز كفر سعد

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

 
​أكد  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن المحافظة تضع ملف المتابعة الدورية والميدانية لتنفيذ وتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة" على رأس أولوياتها، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان نهو تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات بأعلى كفاءة لتحقيق طفرة تنموية ملموسة وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين في كافة قرى مركز كفر سعد .


​تنفيذًا لهذه التوجيهات، أجرى الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية موسعة بمركز كفر سعد؛ للوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها ، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمجمعات الخدمية ، وتذليل أي عقبات تواجه انتظام العمل.

وحدات صحيه 

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد الوحدات الصحية بقري السعدية البحرية والعباسية وكذلك مركز طب الاسرة بالمرابعين ، حيث تابع الموقف التنفيذي لتلك المشروعات واستمع إلى شرح تفصيلي حول الملاحظات التي قد تؤثر على إجراءات التسليم الابتدائي ، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تلافي تلك الملاحظات وفق الجداول الزمنية المحددة.

مجمع خدمات حكومى

كما شملت الجولة تفقد  مجمعات الخدمات الحكومية بقريتي العباسية والمرابعين، حيث تابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المجمعات الخدمية وخاصة خدمات المركز التكنولوجي والبريد والتموين والتضامن الاجتماعي ، واطلع على معدلات التردد والإقبال على الخدمات المختلفة بالمجمعات الحكومية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على مستوى النظافة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، حرص نائب المحافظ على الاستماع إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين بقرية العباسية، موجهًا الجهات المعنية بسرعة دراسة الشكاوى والعمل على حلها في إطار الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

وأكد الدكتور محمد فوزي أن المحافظة تواصل المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات "حياة كريمة" لضمان تحقيق المستهدفات التنموية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة قرى المحافظة.

دمياط نائب محافظ محمد فوزى حياه كريمه

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