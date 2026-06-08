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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال موسم الصيف.. تشغيل الطفطف وبوابتي مدينة رأس البر

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

 ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماع اللجنة المُشكلة بالقرار رقم ٣٢١ لسنة ٢٠٢٦ ، لمشروع تشغيل الطفطف وبوابتى مدينة برأس البر ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و  أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة و المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و ممثلى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة و الوحدة المحلية .

وتم خلال الاجتماع، مناقشة خطة تشغيل مركبات الطفطف بشارع بورسعيد و الطفطف الكهربائي بمنطقة اللسان وشارع النيل مع بداية الموسم الصيفى  ، وبحث عدد من الملفات الخاصة بذلك ، وذلك لتحقيق أعلى معدلات تشغيل لاستيعاب أعداد الزائرين ، مع التأكيد على التزام المركبات بالأسعار والضوابك المحددة.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطط تشغيل بوابتي المدينة،  وناقش " محافظ دمياط " عدد من المعوقات التى تواجه المنظومة و آليات وضع إجراءات محددة لتخطيها .

دمياط محافظ دمياط رأس البر حسام فوزى

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