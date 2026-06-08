خلال موسم الصيف.. تشغيل الطفطف وبوابتي مدينة رأس البر

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماع اللجنة المُشكلة بالقرار رقم ٣٢١ لسنة ٢٠٢٦ ، لمشروع تشغيل الطفطف وبوابتى مدينة برأس البر ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة و المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و ممثلى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة و الوحدة المحلية .

وتم خلال الاجتماع، مناقشة خطة تشغيل مركبات الطفطف بشارع بورسعيد و الطفطف الكهربائي بمنطقة اللسان وشارع النيل مع بداية الموسم الصيفى ، وبحث عدد من الملفات الخاصة بذلك ، وذلك لتحقيق أعلى معدلات تشغيل لاستيعاب أعداد الزائرين ، مع التأكيد على التزام المركبات بالأسعار والضوابك المحددة.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطط تشغيل بوابتي المدينة، وناقش " محافظ دمياط " عدد من المعوقات التى تواجه المنظومة و آليات وضع إجراءات محددة لتخطيها .