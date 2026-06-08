محافظ دمياط يلتقى مع مجلس نقابة المهندسين

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، زيارة تفقدية إلى نقابة المهندسين بمدينة دمياط، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، وكان فى استقبالهما المهندس شريف كامل الدسوقي نقيب المهندسين، و أيضًا الأمين العام للنقابة وأمين الصندوق وأعضاء المجلس .

واستهل " المحافظ " الزيارة بتفقد فندق النادى والمطعم والكافيتريا بعد التطوير ، كما تفقد مركز التدريب واطلع على ما يقدمه من حزم تدريبية لشباب الخريجين، حيث شهد الدورة التدريبية " إعداد مهندس موقع " ، والتقى مع المتدريبن و و جه لهم التحية ، واهدى إليهم نصيحة بالاجتهاد فى الحياة العملية .

كما عقد " محافظ دمياط " لقاء مع نقيب المهندسين ومجلس النقابة تم خلاله مناقشة عدد من الملفات ، كما تناول اللقاء كذلك آليات تعزيز التعاون المشترك لدعم الاستراتيجيات التنموية.