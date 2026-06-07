زيارة مفاجئة.. محافظ دمياط يتابع سير العمل بوحدة طب الأسرة بالبصارطة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، زيارة تفقدية مفاجئة إلى وحدة طب الأسرة بقرية البصارطة، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام سير العمل داخل الوحدة.

وخلال الزيارة التى رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، اطمأن المحافظ على توافر الخدمات الطبية المختلفة، وتابع انتظام عمل العيادات والأقسام المختلفة.

كما استمع إلى عدد من المواطنين للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، موجهاً بضرورة الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية على الوجه الأمثل وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان جودة الخدمات.

وأكد محافظ دمياط حرص المحافظة على دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو احتياجات بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.