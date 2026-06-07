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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لخلافات على الميراث .. طالب ثانوي يقتل 2 ويصيب 4 من أسرته في دمياط

وزارة الداخليه
وزارة الداخليه
زينب الزغبي

شهدت منذ قليل ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ، قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا في دمياط واقعة مأساوية ، حيث شهدت القرية واقعة إطلاق نار عشوائي بسلاح آلي، بعد أن قام شخص يدعى محمد الشامي طالب ثانوي عام بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي مما أسفر عن مصرع 2 و إصابة السيد الشامي بين الحياة والموت وبنته وأخوه  وزوجته في حالة حرجة، ويقال إن الواقعة بسبب خلافات على الميراث.

أطلق النيران على أسرته

قام المتهم بإطلاق النيران بشكل عشوائي ومكثف من سلاح آلي وصوب نحو أهله وعدد من المتواجدين في المكان ومن ثم فر هاربًا فور ارتكاب الواقعة، وسط زهول وملاحقة  من أهالي القرية خلفه لمحاولة ضبطه وشل حركته.

مقتل 2 وإصابة 4


اسفرت الواقعة عن  2 قتلى و4 مصابين إصابات خطيرة وهي بسبب خلافات أسرية،  حيث قام محمد الشامي  باطلاق النار على أشقائه وأبناء أشقائه وكلهم من عائلة الشامي .
أسفر الحادث عن مصرع السيد الشامي وابنته ألفت السيد الشامي كما اسفر الحادث عن إصابة كل من عمر الشامي  وعبد الرحمن عمر الشامي  و محمد عمر الشامى و أحمد السيد الشامي..

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجانى وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

دمياط محافظ دمياط الداخلية سيف الدين

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