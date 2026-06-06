صحة دمياط: قافلة طبية شاملة بقرية الغنيمية في فارسكور

تحت رعاية الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، تفقد اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد ،القافلة الطبية المجانية الشاملة بالوحدة الصحية بقرية الغنيمية التابعة لمركز فارسكور،وجاءت القافلة بتنظيم من الجامعة البريطانية في مصر وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة ، حيث استهدفت تقديم خدمات طبية وعلاجية وتوعوية مجانية لأهالي القرية، في إطار المسؤولية المجتمعية ودعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

حيث جاء ذلك بحضور مروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط والدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و الأستاذ ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

وشملت القافلة عددًا من التخصصات الطبية، منها طب وجراحة الفم والأسنان، وطب العظام، والباطنة، وطب الأطفال، والصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب تقديم الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج اللازم وتوزيع الأدوية مجانًا، فضلًا عن تنفيذ أنشطة للتوعية الصحية ومتابعة الحالات المرضية.

كما تضمنت الفعاليات برامج توعوية للأطفال بالتعاون مع مؤسسة "مشكاة نور"، لتقديم محتوى تثقيفي صحي بأسلوب ترفيهي وتربوي، بالإضافة إلى أنشطة توعوية للأسر بمشاركة المجلس القومي للمرأة.

وأكد القائمون على القافلة أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى لأهالي القرى، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم كما تم الإعلان عن توقيع الكشف الطبي على ٢٩٨٥ مواطن