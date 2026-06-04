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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة دمياط والأوقاف شريكان في دعم التبرع بالدم وتنمية الأسرة والمبادرات الرئاسية

اوقاف دمياط
اوقاف دمياط
زينب الزغبي

 ترأس  الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط وفدًا من مديرية الشؤون الصحية في زيارة إلى مديرية أوقاف دمياط، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور هاني عنتر السباعي مدير مديرية أوقاف دمياط، وبحضور عدد من الأئمة والدعاة من مختلف الإدارات التابعة للأوقاف بالمحافظة.

وضم الوفد الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي، والدكتورة تسنيم مايلو مدير إدارة تنمية الأسرة، والدكتور لميس مسعد مسؤول بنوك الدم بالمديرية.

حوار مفتوح

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وكيل وزارة الصحة والأئمة والدعاة، تناول منظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والمبادرات الرئاسية المنفذة بالمنشآت الصحية بمحافظة دمياط، حيث تم الرد على استفسارات الحضور والتأكيد على أهمية دور الأئمة والدعاة في نشر الوعي الصحي وتصحيح المفاهيم المغلوطة داخل المجتمع.

خدمات صحيه

كما استعرض الوفد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وجهود مديرية الصحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مع التأكيد على أهمية المشورة الأسرية والتوعية بالمباعدة بين الولادات للحفاظ على صحة الأم والطفل.

وتناول اللقاء أهمية التبرع بالدم ودوره الحيوي في دعم المنظومة الصحية وإنقاذ حياة المرضى والمصابين، مع التأكيد على ضرورة نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم وزيادة الوعي المجتمعي بأهميته.

كما تم استعراض خدمات مبادرة الألف يوم الذهبية وما تقدمه من رعاية متكاملة للأم والطفل خلال الألف يوم الأولى من عمر الطفل، باعتبارها من أهم الفترات المؤثرة في بناء أجيال أكثر صحة وقدرة على النمو السليم.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مديريتي الصحة والأوقاف لدعم جهود الدولة في نشر الوعي الصحي وتعزيز صحة الأسرة المصرية وتحقيق أهداف المبادرات الرئاسية
 

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