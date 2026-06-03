محافظ دمياط يستقبل نيافة الأنبا ماركوس



استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم ، بديوان عام المحافظة، نيافة الحبر الجليل الانبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ وبرارى بلقاس، و وفد كنيسة العذراء مريم بدمياط، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

فيما وقد رحب " الدكتور حسام الدين فوزى " بالأنبا ماركوس و وفد الكنيسة ، معربًا عن تقديره البالغ لهذه الزيارة ، التى تعكس مدى عمق أواصر المحبة بين أبناء الوطن ، وأكد أن الأعياد تعكس هذا الترابط والتكاتف العميق ، ودعا الله أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعم الأمن والرخاء و الاستقرار تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

ومن جانبه تقدم الانبا ماركوس و وفد الكنيسة بالتهنئة إلى محافظ دمياط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن دمياط تشهد طفرة تنموية بكافة القطاعات تحت قيادة محافظ دمياط