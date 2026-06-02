محافظ دمياط يلتقى المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، صباح اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، حيث رافقه اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وتابع " محافظ دمياط " آلية العمل بالمركز ، والإجراءات المُتخذة للتيسير على المواطنين خلال تلقى الخدمات.

والتقى " المحافظ " مع المواطنين واطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم ، وأكد لهم أن المحافظة تضع مصلحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات على رأس الأولويات.

وفى سياق آخر،، ثمن " الدكتور حسام الدين فوزى " جهود مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الأستاذ طارق الشوربجى، لتوفير كرسى متحرك لحالة من ذوى الهمم ، قامت بتقديم طلب للمركز التكنولوجي وذلك فى إطار جهود المحافظة و وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.