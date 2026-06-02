رئيس جامعة قناة السويس يتفقد لجان امتحانات كلية التجارة

أكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات بمختلف الكليات، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والجودة داخل اللجان، مشددًا على أهمية تهيئة الأجواء الملائمة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها رئيس الجامعة داخل اللجان الامتحانية بكلية التجارة، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر كافة الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية، ومتابعة تطبيق القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد عزمي، عميد كلية التجارة، والأستاذ الدكتور محمد أبو العلا، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث رافقاه خلال الجولة التي شملت عددًا من اللجان الامتحانية بمختلف البرامج والمستويات الدراسية.

وخلال الجولة، تابع الأستاذ الدكتور ناصر مندور امتحانات برنامج FMI، حيث أدى طلاب المستوى الثالث امتحان مقرر "Advanced Financial & Credit Analysis" داخل لجنتين امتحانيتين، بإجمالي 19 طالبًا، كما أدى طلاب المستوى الرابع بالبرنامج ذاته امتحان مقرر "Actuarial Statistics" داخل لجنتين امتحانيتين بإجمالي 32 طالبًا.

كما شملت الجولة متابعة امتحانات برنامج CH، حيث أدى طلاب المستوى الثالث شعبة الإدارة امتحان مقرر "Managerial Economics" داخل لجنة امتحانية واحدة بإجمالي 19 طالبًا، بينما أدى طلاب المستوى الرابع شعبة المحاسبة امتحان مقرر "Accounting Systems" داخل ثلاث لجان امتحانية بإجمالي 86 طالبًا، كما أدى طلاب المستوى الرابع شعبة الإدارة امتحان مقرر "Portfolio Theory" داخل لجنة امتحانية واحدة بإجمالي 19 طالبًا.

وخلال تفقده للجان، اطمأن رئيس الجامعة على وضوح أسئلة الامتحانات ومدى ملاءمتها للمقررات الدراسية، واستمع إلى آراء عدد من الطلاب حول سير الامتحانات، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأشاد الأستاذ الدكتور ناصر مندور بحسن تنظيم اللجان والانضباط الملحوظ داخلها، مثمنًا الجهود التي تبذلها إدارة الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في الجامعة لمتابعة أعمال الامتحانات، ومؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة سير الامتحانات بكافة كليات الجامعة بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في العملية التعليمية.