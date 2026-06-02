تأجيل محاكمة 7 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير توكيلات السيارات

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 7 متهمين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير توكيلات السيارات، لجلسة 10 يونيو.





وكشف أمر الإحالة أن المتهمين كونوا عصابة منظمة تضم موظفين وصاحب شركة استيراد، لتسهيل عمليات النصب والاستيلاء على السيارات المملوكة للغير عبر توكيلات مزورة.





وأوضح أمر الإحالة أن أحد الأشخاص، أفاد بقيام شخصين بتزوير توكيل منسوب إليه، يتيح للمتهمين "خالد ج." (هارب) و"عبدالله" (هارب) وآخرين إدارة وقيادة جميع المركبات المملوكة له والتعامل عليها أمام الجهات المختصة.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قررت احالة 7 أشخاص للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير توكيلات السيارات.