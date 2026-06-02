الإشراف العام
فن وثقافة

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

أوركيد سامي

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة سهام جلال، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة استدعت نقلها إلى المستشفى وخضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتفارق الحياة، وسط حالة من الحزن بين جمهورها ومحبيها وزملائها في الوسط الفني.

وكانت سهام جلال قد نُقلت إلى العناية المركزة عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، حيث خضعت لمتابعة طبية مكثفة تحت إشراف فريق من الأطباء، فيما حرص عدد كبير من جمهورها على الدعاء لها بالشفاء، قبل أن يُفجع الجميع بخبر وفاتها.

البداية موديل إعلانات

وتُعد سهام جلال من الوجوه الفنية التي تركت بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، إذ بدأت مشوارها الفني كموديل في الإعلانات بعد تخرجها في كلية السياحة والفنادق.

اكتشفها الفنان محمود عبد العزيز

اكتشفها الفنان محمود عبد العزيز ومنحها فرصة المشاركة معه في فيلم «النمس»، لتبدأ بعدها رحلة فنية شهدت العديد من المحطات المهمة.

صعيدي في الجامعة الأمريكية نقطة تحول

وجاءت نقطة التحول الحقيقية في مسيرتها الفنية عندما اختارها المخرج سعيد حامد للمشاركة في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وأسهم في تقديمها إلى الجمهور بشكل أوسع، لتتوالى بعدها أعمالها السينمائية المميزة.

أفلام جماهيرية كبيرة

وشاركت الراحلة في عدد من الأفلام التي حققت حضورًا جماهيريًا، من بينها فيلم ثقافي وحرب أطاليا.

أبرز أعمالها الدرامية

كان لها حضور بارز على شاشة التلفزيون من خلال أعمال درامية متنوعة، منها سارة وللثروة حسابات أخرى وحد السكين.

تألق في المسرح

ولم تقتصر مسيرتها على السينما والدراما فقط، بل تألقت أيضًا على خشبة المسرح، حيث شاركت في عدد من العروض الناجحة، من بينها مسرحية «شيء في صبري» مع الفنان أحمد بدير ومسرحية «شاورما» مع الفنان الراحل يونس شلبي.

أولى بطولاتها المسرحية

 كما خاضت أولى بطولاتها المسرحية من خلال مسرحية «عصفور طل من الشباك».

سهام جلال وتيك توك

وخلال السنوات الأخيرة، واصلت سهام جلال التواصل مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق تيك توك.

لقب وزيرة السعادة

كانت تحظى بمتابعة كبيرة، واشتهرت بروحها المرحة وإطلالاتها المبهجة، حتى أطلقت على نفسها لقب «وزيرة السعادة»، وهو اللقب الذي ارتبط بها لدى متابعيها ومحبيها.

وبرحيل سهام جلال، تفقد الساحة الفنية المصرية فنانة صاحبة حضور مميز ومسيرة امتدت لسنوات طويلة بين السينما والتلفزيون والمسرح، تاركة خلفها رصيدًا من الأعمال التي ستظل شاهدة على موهبتها ومشوارها الفني.

رحم الله الفنانة سهام جلال، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

