أسعار أوبل إنسيجنيا موديل 2014 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة اوبل أنسيجنيا موديل 2014.‏

تعتمد السيارة اوبل أنسيجنيا موديل 2014‏، على محرك تيربو مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة تصل إلى 170 حصانا عند 4200 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران قوي يبلغ 260 نيوتن/متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

تتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/ساعة، في حين يبلغ متوسط استهلاكها للوقود 7 لترات لكل 100 كم، مدعومة بخزان وقود يتسع لـ 70 لتر.

تأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 4.842 متر، وعرض 1.856 متر، وارتفاع 1.498 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.737 متر، بينما يبلغ وزنها فارغة 1613 كجم وتوفر حقيبة أمتعة خلفية بسعة 500 لتر.

وعن سعر السيارة اوبل أنسيجنيا موديل 2014‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 600 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏