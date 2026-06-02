تصريحات قوية من محمود الجزار حول مدافعي الدوري المصري

كشف محمود الجزار، لاعب نادي البنك الأهلي، عن رؤيته لأفضل المدافعين في بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى جانب رأيه في أفضل المهاجمين الذين واجههم خلال مسيرته.

وقال محمود الجزار، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن أفضل المدافعين في الدوري هم: أحمد سامي، ومحمود مرعي، ومحمد إسماعيل، وياسر إبراهيم، مؤكدًا أنه يرى نفسه أيضًا ضمن أفضل المدافعين في الدوري، بعيدًا عن لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأضاف لاعب البنك الأهلي أن أفضل مهاجم في الدوري من وجهة نظره هو فخري لاكاي، موضحًا أنه مهاجم مميز يجيد التحرك خلف المدافعين والنزول لاستلام الكرة داخل الملعب، مما يجعله لاعبًا مزعجًا لأي مدافع يواجهه.

ويأتي هذا التصريح في إطار سلسلة من الآراء الفنية التي يتبادلها اللاعبون حول تقييم مستويات المنافسة في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.