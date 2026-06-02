الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سارق بائع الجرائد بحلوان في قبضة رجال الأمن.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

يارا أمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء سرقة مبلغ مالي من بائع صحف بمنطقة حلوان في القاهرة بأسلوب المغافلة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان عبر صفحتها الرسمية، أنه بالفحص أمكن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه بائع صحف مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأضافت الوزارة أنه بسؤال المجني عليه، أقر بأنه تعرض للسرقة يوم 28 مايو الماضي، حيث قام الشخص الظاهر في مقطع الفيديو بمغافلته والاستيلاء على مبلغ مالي من حصيلة بيع الصحف.

وأشارت إلى أن التحريات أسفرت عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بذات الدائرة، كما تم العثور بحوزته على المبلغ المالي المستولى عليه.

واعترف المتهم، خلال مواجهته، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

قال الإعلامي أحمد موسى إن مواقع التواصل الاجتماعي لا تتحدث حاليًا إلا عن فيديو "عم شعبان"، أشهر بائع صحف في حلوان، مردفًا: "عم شعبان كان نايم من التعب، وفي يوم العيد كان شغال بيبيع جرائد، وهذا اللص استغل نوم عم شعبان، وأخذ كل حاجة في الدرج أو تحت الورق من فلوس، الكلام دا يزعل، أنا شخصيًا بعتذر لعم شعبان، الراجل دا راجل روح بيته مقهور".

وناشد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بسرعة القبض على اللص والحرامي، معقبًا: "عم شعبان رجع بيته حزين يوم العيد، لأنه في راجل حرامي خد كل شقى عم شعبان الراجل دا مش يبات في بيته، هذا الحرامي أخذ عيدية عم شعبان الفلوس دي كانت عيدية من الناس على عم شعبان، الفيديو دا كان يوم العيد، والنهارده بدأ انتشاره بصورة سريعة".

وتابع: "إحنا عاوزين نعرف مين الواد الحرامي دا، مين اللي كسر فرحته، وبدل الـ600 جنيه يا عم شعبان، متزعلش علشان صحتك، واعتذار ليك علشان أهله منتظرين عودة بمبلغ مالي".

وطالب أحمد موسى وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي بضرورة توفير مصدر دخل له، قائلًا: "أتمنى منها تراعي حالة هذا الرجل لأنه يستحق نقف جنبه ونساعده، ونقول لعم شعبان متزعلش واللي حصل دا مش هيتكرر".

كما طالب أحمد موسى محافظ القاهرة بضرورة توفير كشك صغير لبيع الجرائد بعيدًا عن التراب والحرارة، قائلًا: "أنا بناشد 3 مسئولين كبار تبدأ من القبض على اللص والحرامي، وتوفير مصدر دخل ليه، مع ضرورة توفير كشك ليه ليكون مصدر رزقه الوحيد، مرة تانية يا عم شعبان بنعتذر ليك وكل التقدير ليك والخير جاي".

