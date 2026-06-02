أسعار النفط تقفز 8.5% بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران

أ ش أ

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن أسعار النفط ارتفعت "بشكل حاد"، الاثنين، بعد أن أفادت وسائل إعلام بتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق بمسار تسوية الأزمة بينهما دبلوماسياً.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن "سعر خام النفط الأمريكي قفز بنسبة تصل إلى 8.5% ليبلغ نحو 95 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها 8 دولارات تقريباً.

كما ارتفع سعر خام برنت العالمي بنسبة تصل إلى 7.3% ليتجاوز 97 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها 6 دولارات".

وأشارت الشبكة إلى أن سعر زيت التدفئة، الذي يُعدّ مؤشراً لأسعار وقود الطائرات، ارتفع بنسبة 7%، في حين ارتفعت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 4%.