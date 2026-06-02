الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 7 آخرين في معارك جنوب لبنان

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابط وإصابة 7 آخرين 3 منهم بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

وقال الجيش إن النقيب أوري يوسف سيلفستر وهو طبيب عسكري من جفعاتي يبلغ من العمر 30 عاما من تل أبيب، قتل يوم الاثنين في هجوم بطائرة مسيرة جنوب لبنان.

وبمقتل سيلفستر، يرتفع عدد القتلى من الجنود منذ بداية جولة القتال الحالية في الشمال إلى 27 جنديا، إضافة إلى مقتل أربعة إسرائيليين.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب آدم تسرفاتي (20 عاما) من مدينة روش هاعين وسط إسرائيل وهو مقاتل في وحدة "ماجلان" الخاصة، إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان.

ووفق بيان الجيش، وقع الهجوم قرابة الساعة 01:30 فجرا في منطقة بلدة يحمر الواقعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، حيث أصابت المسيرة قوة تابعة لفريق القتال التابع للواء جولاني ما أسفر عن مقتل تسرفاتي وإصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار الجيش إلى أن الطواقم الطبية العسكرية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا لتلقي العلاج.