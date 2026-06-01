قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتحي سند يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب قضية صلاح مصدق
موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى 2026
محلل سياسي فلسطيني : الوضع في لبنان مأساوي .. وماكرون يدعو مجلس الأمن للتحرك
ذروتها الأربعاء والخميس.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد
شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية
بسبب طالبين.. جامعة العاصمة ترد على أزمة تعطيل مسرحية كلية الحقوق
البرلمان العربي يرحب بإدراج كيان الاحتلال على القائمة السوداء للعنف
حقيقة دعم المثليين في مباراة مصر وإيران .. اتحاد الكرة يكشف تفاصيل
احتجاجات الحريديم تشل إسرائيل .. وقف حركة القطارات وإغلاق طرق
قبل رجوعهم | شقيق سارة ربيع يحسم جدل أنباء طلاقها من مصطفى أبو سريع
يجب دعمه.. عبد الحميد بسيوني: اختيار قائمة منتخب مصر حق أصيل للمدير الفني
ترامب : المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من بهجة العيد إلى حماية البيئة .. قصور الثقافة تنسج خريطة للإبداع والمعرفة في المحافظات

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال الشرقاوي

لم تقتصر احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى على العروض الفنية والأنشطة الترفيهية فقط، بل امتدت لتقدم نموذجا متكاملا يجمع بين التثقيف والإبداع وتنمية الوعي المجتمعي، عبر برنامج واسع من الفعاليات التي انتشرت في عدد من المحافظات، لتؤكد دور الثقافة كأحد أهم أدوات بناء الإنسان وصناعة البهجة.


ففي مناطق الإسكان البديل بحدائق أكتوبر وروضة السيدة زينب، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة سلسلة من الأنشطة الموجهة للأطفال، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى. ونجحت الفعاليات في المزج بين التعليم والترفيه، حيث تعرف الأطفال على قيمة الوفاء والاعتراف بالجميل من خلال محاضرات تثقيفية ركزت على أهمية الامتنان وتعزيز العلاقات الإنسانية، إلى جانب أنشطة لمحو الأمية دعمت تنمية المهارات الأساسية ورفعت الوعي التعليمي.


كما شهدت الفعاليات عددا من الورش الفنية والإبداعية التي أتاحت للأطفال التعبير عن فرحتهم بالعيد، من خلال الرسم والتلوين وتصميم الأراجوز وصناعة الأساور وكروت التهنئة، فضلا عن تنفيذ مجسمات للكعبة المشرفة بهدف تعريفهم بالشعائر الدينية المرتبطة بعيد الأضحى. وأسهمت هذه الأنشطة في تنمية الخيال والمهارات اليدوية لدى الأطفال، وترسيخ قيم المشاركة والإبداع.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن أجندة ثقافية وفنية حافلة تمتد طوال الأسبوع الأول من يونيو، تجمع بين التوعية البيئية والأنشطة الأدبية والعروض الفنية المجانية. وتأتي هذه الفعاليات احتفاء باليوم العالمي للبيئة، من خلال محاضرات ولقاءات وورش عمل تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة التلوث وترسيخ السلوكيات الإيجابية، بمشاركة متخصصين في عدد من المحافظات.
وتتضمن الأجندة أيضا جولات ميدانية ينفذها أتوبيس الفن الجميل، تشمل زيارة المتحف المصري ومجمع الأديان ومستشفى 57357، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى الأطفال والنشء، وربطهم بالتراث الحضاري والإنساني المصري.


ولم تغب الفنون عن المشهد، إذ تشهد المحافظات سلسلة من العروض المجانية للموسيقى العربية والإنشاد الديني والفنون الشعبية، تقدمها فرق الهيئة في الغربية والقليوبية والشرقية والوادي الجديد وشمال سيناء وغيرها، بما يضمن وصول الخدمة الثقافية إلى أكبر عدد من المواطنين.


وفي الأقصر، اختتمت الهيئة احتفالاتها بعيد الأضحى بساحة أبو الحجاج الأقصري وسط حضور جماهيري لافت، حيث تفاعل الأهالي مع الأمسيات الشعرية والعروض الفنية التي عبرت عن روح المناسبة. وشارك الأطفال في ورش الرسم والأشغال اليدوية، فيما قدمت فرقة الفنون الشعبية للأطفال فقرات استعراضية مستوحاة من التراث، واختتمت الاحتفالية بعرض لفرقة الموسيقى العربية تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية والطربية.


كما شهد قصر ثقافة الطارف فعاليات متنوعة جمعت بين التثقيف الديني والأنشطة الفنية والترفيهية، من خلال محاضرات تناولت القيم الإنسانية المستمدة من قصة الفداء، إلى جانب مسابقات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية للأطفال.


وتعكس هذه الأنشطة المتنوعة رؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم الثقافة باعتبارها أداة للتنوير وبناء الوعي، لا تقتصر على العروض الفنية فقط، بل تمتد لتشمل التربية الجمالية، وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية، بما يسهم في صناعة أجيال أكثر وعيا وإبداعا وانتماء للمجتمع.

الهيئة العامة لقصور الثقافة العروض الفنية والأنشطة حدائق أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

منتخب مصر

الفراعنة في المونديال .. جولة سير 10 دقائق لمنتخب مصر بكليفلاند

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر لمواجهة المغرب في مباراة المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا

هاني أبو ريدة

أبوريدة يهنئ رئيسي الاتحاد الكونغولي و"كوسافا" بعد فوزهما بالانتخابات

بالصور

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

أشهر 5 سيارات مجمعة محليا في مصر

سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

فيديو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

ايوان

عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد