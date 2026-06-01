من بهجة العيد إلى حماية البيئة .. قصور الثقافة تنسج خريطة للإبداع والمعرفة في المحافظات

لم تقتصر احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى على العروض الفنية والأنشطة الترفيهية فقط، بل امتدت لتقدم نموذجا متكاملا يجمع بين التثقيف والإبداع وتنمية الوعي المجتمعي، عبر برنامج واسع من الفعاليات التي انتشرت في عدد من المحافظات، لتؤكد دور الثقافة كأحد أهم أدوات بناء الإنسان وصناعة البهجة.



ففي مناطق الإسكان البديل بحدائق أكتوبر وروضة السيدة زينب، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة سلسلة من الأنشطة الموجهة للأطفال، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى. ونجحت الفعاليات في المزج بين التعليم والترفيه، حيث تعرف الأطفال على قيمة الوفاء والاعتراف بالجميل من خلال محاضرات تثقيفية ركزت على أهمية الامتنان وتعزيز العلاقات الإنسانية، إلى جانب أنشطة لمحو الأمية دعمت تنمية المهارات الأساسية ورفعت الوعي التعليمي.



كما شهدت الفعاليات عددا من الورش الفنية والإبداعية التي أتاحت للأطفال التعبير عن فرحتهم بالعيد، من خلال الرسم والتلوين وتصميم الأراجوز وصناعة الأساور وكروت التهنئة، فضلا عن تنفيذ مجسمات للكعبة المشرفة بهدف تعريفهم بالشعائر الدينية المرتبطة بعيد الأضحى. وأسهمت هذه الأنشطة في تنمية الخيال والمهارات اليدوية لدى الأطفال، وترسيخ قيم المشاركة والإبداع.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن أجندة ثقافية وفنية حافلة تمتد طوال الأسبوع الأول من يونيو، تجمع بين التوعية البيئية والأنشطة الأدبية والعروض الفنية المجانية. وتأتي هذه الفعاليات احتفاء باليوم العالمي للبيئة، من خلال محاضرات ولقاءات وورش عمل تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة التلوث وترسيخ السلوكيات الإيجابية، بمشاركة متخصصين في عدد من المحافظات.

وتتضمن الأجندة أيضا جولات ميدانية ينفذها أتوبيس الفن الجميل، تشمل زيارة المتحف المصري ومجمع الأديان ومستشفى 57357، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى الأطفال والنشء، وربطهم بالتراث الحضاري والإنساني المصري.



ولم تغب الفنون عن المشهد، إذ تشهد المحافظات سلسلة من العروض المجانية للموسيقى العربية والإنشاد الديني والفنون الشعبية، تقدمها فرق الهيئة في الغربية والقليوبية والشرقية والوادي الجديد وشمال سيناء وغيرها، بما يضمن وصول الخدمة الثقافية إلى أكبر عدد من المواطنين.



وفي الأقصر، اختتمت الهيئة احتفالاتها بعيد الأضحى بساحة أبو الحجاج الأقصري وسط حضور جماهيري لافت، حيث تفاعل الأهالي مع الأمسيات الشعرية والعروض الفنية التي عبرت عن روح المناسبة. وشارك الأطفال في ورش الرسم والأشغال اليدوية، فيما قدمت فرقة الفنون الشعبية للأطفال فقرات استعراضية مستوحاة من التراث، واختتمت الاحتفالية بعرض لفرقة الموسيقى العربية تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية والطربية.



كما شهد قصر ثقافة الطارف فعاليات متنوعة جمعت بين التثقيف الديني والأنشطة الفنية والترفيهية، من خلال محاضرات تناولت القيم الإنسانية المستمدة من قصة الفداء، إلى جانب مسابقات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية للأطفال.



وتعكس هذه الأنشطة المتنوعة رؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم الثقافة باعتبارها أداة للتنوير وبناء الوعي، لا تقتصر على العروض الفنية فقط، بل تمتد لتشمل التربية الجمالية، وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية، بما يسهم في صناعة أجيال أكثر وعيا وإبداعا وانتماء للمجتمع.