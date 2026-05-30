قصور الثقافة تواصل احتفالات عيد الأضحى بفعاليات فنية وثقافية متنوعة في الجيزة وسوهاج

أ ش أ

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمركز شباب كرداسة بمحافظة الجيزة من خلال المسرح المتنقل.

وشملت الفعاليات عرضًا لفرقة الفيوم للفنون الشعبية، ولقاءً ثقافيًا بعنوان «عيد الأضحى فداء وفرحة» تناول قيم التضحية والتكافل الاجتماعي، إلى جانب ورش للرسم والتلوين، ومسابقات ثقافية، وعروض التنورة التراثية وفن العرائس، وفقرات لاكتشاف مواهب الأطفال.

وتستمر الفعاليات حتى غدٍ الأحد ضمن برنامج الهيئة للاحتفال بالعيد في مختلف المحافظات.

كما واصل فرع ثقافة سوهاج احتفالاته بعيد الأضحى المبارك بتنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث شهد الممشى السياحي بميدان العارف حفلًا لفرقة سوهاج للإنشاد الديني قدمت خلاله مجموعة من التواشيح والأغاني الدينية وتكبيرات العيد.

كما استضاف قصر ثقافة الطفل عروضًا للكورال والفنون الشعبية، وورشًا فنية ورسمًا على الوجه للأطفال.

وفي السياق نفسه، استمرت عروض المسرحية «حكاية فاسكو» بقصر ثقافة سوهاج، كما نظمت دار المسنين احتفالية ثقافية وفنية تضمنت محاضرات عن قيم عيد الأضحى وأهمية تعزيز العلاقات الإنسانية، واختُتمت بفقرات غنائية وإنشادية أدخلت البهجة على الحضور.