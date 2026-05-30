فرص عمل بالمنطقة الاقتصادية بالإسماعيلية.. إنفوجراف

أعلنت مديرية العمل بالإسماعيلية، برئاسة سامية عبد السلام مدير المديرية، وبالتعاون مع شركة للملابس الجاهزة بالمنطقة الاقتصادية بأبو خليفة، عن توفير فرص عمل للشباب من أبناء محافظات الإسماعيلية والسويس والشرقية.

ويستعرض الإنفوجراف المرفق الوظائف المطلوبة والتي تشمل 50 خياط (Single Needle)، و20 خياط جوكر، و20 خياط كوله بولو، و10 خياط سنجر، إلى جانب شروط التقديم التي تتضمن أن يتراوح سن المتقدم بين 20 و40 عامًا، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن سنة في المجال المطلوب.

كما يوضح الإنفوجراف المزايا الممنوحة للعاملين، والتي تشمل أجرًا يُحدد وفقًا للخبرة ويبدأ من 7000 جنيه صافيًا، مع توفير وجبة غداء يومية ووسائل مواصلات... ويمكن للراغبين في التقديم التوجه مباشرة إلى مقر شركة «أوراجلو نيتيج» بالمنطقة الاقتصادية بأبو خليفة، أو إلى مقر مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، كما يمكن التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط الموضح بالانفوجراف، المخصص للتقديم...