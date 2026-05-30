خط نجدة الطفل يحبط 3حالات زواج أطفال دون السن القانونية خلال العيد

تلقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقريرًا من الإدارة العامة لنجدة الطفل حول انتظام سير العمل بخط نجدة الطفل (16000) خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وآليات التعامل مع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على استمرار تقديم خدمات الحماية والدعم للأطفال والتعامل الفوري مع مختلف البلاغات على مدار الساعة.

وأوضح التقرير أن الخط الساخن استقبل (3346) اتصالًا من المواطنين خلال فترة عيد الاضحى المبارك، كما سجل (164) بلاغًا، فيما تم تقديم عدد من الاستشارات القانونية والدعم النفسي للأطفال في أوضاع الخطر.

وجرى التعامل مع جميع البلاغات بسرعة وكفاءة، وإحالتها إلى الجهات الشريكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية الأطفال من مختلف أشكال الخطر أو الإهمال.

وتضمن التقرير إحباط ثلاث حالات زواج أطفال دون السن القانونية بمحافظات المنيا وسوهاج والإسماعيلية، حيث تلقت الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغات تفيد بقيام أسر الأطفال بإتمام زيجات عرفية لفتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا بالمخالفة لأحكام القانون، من بينها حالة لطفلة جرى عقد قرانها عرفيًا على شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية تمهيدًا لإتمام الزواج.

وعلى الفور، قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بإبلاغ وحدات حماية الطفل العامة بالمحافظات للتحقق من الوقائع، التي أكدت صحتها، ليتم إحالتها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في تلك الوقائع، وتم اتخاذ التعهدات القانونية اللازمة على الأسر بعدم إتمام تلك الزيجات قبل بلوغ الفتيات السن القانونية.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمتابعة هذه الحالات من خلال وحدات حماية الطفل بالمحافظات لضمان عدم إتمام تلك الزيجات مستقبلًا، والتأكد من استمرار تقديم الدعم والحماية اللازمين للفتيات.

كما تضمن التقرير إحباط محاولة لإجراء جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا بمحافظة الشرقية، وذلك عقب ورود بلاغ يفيد باعتزام أسرتها ارتكاب هذه الجريمة.

وتم إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخذ التعهد على الأسرة بعدم ارتكاب هذه الجريمة.

وثمّنت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدور المهم الذي تقوم به النيابة العامة والجهات الشريكة والمعنية ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات.

وأشادت بسرعة الاستجابة والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، الأمر الذي أسهم في إنقاذ الأطفال من مخاطر وانتهاكات جسيمة، وضمان حصولهم على الحماية والدعم اللازمين، بما يحقق المصلحة الفضلى لهم ويعزز منظومة حماية الطفل في مصر.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن خط نجدة الطفل يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا دون توقف، لا سيما خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بالأطفال، سواء من خلال الاتصال بالخط الساخن (16000) أو عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم (01102121600)، بما يسهم في سرعة الاستجابة والتدخل والوصول إلى الحالات في الوقت المناسب.

وشددت رئيسة المجلس على أهمية الدور المجتمعي في الإبلاغ عن أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، مؤكدةً أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات والأفراد.

كما أكدت أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، وفي إطار من المهنية والالتزام الكامل بحقوق الطفل ومصلحته الفضلى.