مصطفى عزام: ميزانية بعثة المنتخب أقل من ميزانيات دول أفريقية مشاركة بالمونديال

كشف مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الميزانية المخصصة للإنفاق على بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العالم 2026 أقل من الميزانيات المحددة لمنتخبات أفريقية مشاركة في البطولة.

وقال مصطفى عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «اللاعب يتأثر نفسيًا سواء بالسلب أو الإيجاب عما يُكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك كل أفراد أسرته يتابعون ما يتم كتابته وينقلونه للاعبين»، مؤكدًا: «الـ48 دولة المشاركة في كأس العالم جميع شعوبها يدعمون منتخب بلادهم بالشكل الأمثل».

وأضاف عزام أن وزارة الشباب والرياضة تراجع ميزانية بعثة منتخب مصر في كأس العالم مثلها مثل أي موازنة يتم وضعها لأي مشروع في الدولة.

وأشار عزام إلى أن الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والضرائب وكل أجهزة الدولة موجودة في اتحاد الكرة وتراقب ميزانية بعثة المنتخب في كأس العالم.

وتحدث مصطفى عزام عن أن ميزانية بعثة منتخب مصر أقل من ميزانية دول أفريقية مشاركة في كأس العالم 2026.

وأضاف قائلًا: «جميع مصاريف بعثة منتخب مصر في كأس العالم قادمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ولم ينفق على بعثة منتخب مصر حتى الآن جنيه من أموال الموازنة العامة للدولة، من أول مباراة السعودية الودية وحتى الآن.. كل هذا دعم مباشر من الفيفا، حيث وصلنا 2.5 مليون دولار بالفعل لتوجيهها بشكل مباشر للإنفاق على استعدادات المشاركة في كأس العالم».

ولفت عزام إلى أن اتحاد الكرة تحصل على 400 ألف دولار نظير مواجهة البرازيل وديًا في أوهايو بالإضافة إلى طيارة خاصة تقوم بنقل بعثة المنتخب من سياتل، مقر البعثة، إلى أوهايو.