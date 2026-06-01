خبير عسكري: الولايات المتحدة تُصدِّر نحو 43% من حجم الأسلحة على مستوى العالم

كشف اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن حجم الإنفاق العسكري الأمريكي خلال عام 2025 بلغ نحو 954 مليار دولار، بما يمثل حوالي 33% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم التنافس الاستراتيجي الدولي وتأثيره المباشر على قضايا الأمن والسلم العالميين.

وأوضح هشام الحلبي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الولايات المتحدة تُصدِّر نحو 43% من حجم الأسلحة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن أمريكا وروسيا والصين تتصدر قائمة الدول الأكثر إنفاقًا على التسليح العسكري عالميًا.

وأضاف هشام الحلبي أن الولايات المتحدة نجحت في فرض سيطرتها التكنولوجية على العالم، لافتًا إلى أن إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومات التسليح أصبح الأساس في الوقت الراهن، ولم يعد عنصرًا تكميليًا.

وشدد على أن شكل التسليح في المستقبل لن يخلو أبدًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الحروب القادمة ستكون حروب ذكاء اصطناعي، بما يفرض تحولات جوهرية على مفاهيم الأمن والدفاع واستراتيجيات الصراع في العالم.