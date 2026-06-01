الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

كارول سماحة تحيي حفل ملكة جمال العرب في أمريكا

كارول سماحة
كارول سماحة

تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفل انتخاب Miss & Mrs. Arab USA 2026، الذي يُقام في Orpheum Theatre Phoenix، وذلك مساء السبت في 20 يونيو 2026.

يُعد هذا الحدث من أبرز المناسبات الثقافية والجمالية التي تجمع الجالية العربية في الولايات المتحدة، حيث تشهد الأمسية مشاركة نخبة من الفتيات والسيدات العربيات اللواتي يتنافسن على اللقب ضمن أجواء احتفالية راقية.

وستضفي النجمة كارول سماحة، بحضورها وأدائها المميز، طابعًا فنيًا استثنائيًا على الحفل، حيث تعود لإحياء هذه المناسبة بعد نجاح مشاركتها السابقة، في تأكيد على مكانتها كإحدى أبرز نجمات الصف الأول في العالم العربي.

أعمال كارول سماحة

وكانت كارول سماحة، عادت لاستئناف نشاطها الفني مؤخرا، بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، بعد عرض مسرحيتها «كلو مسموح». 

وتجدر الإشارة إلى أن مسرحية "كلو مسموح" قد حققت نجاحًا ملحوظًا منذ عرضها، ويأتي هذا النجاح ليؤكد على موهبة كارول سماحة وحضورها القوي على المسرح.

ظهرت الفنانة كارول سماحة لأول مرة بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، أثناء عرضها لمسرحيتها الجديدة "كله مسموح" بلبنان. 

وقالت كارول سماحة، فى تصريحات تليفزيونية: "المشاعر بتكون أكيد متلغبطة بس التركيز عندي هو الأهم، وليد ملاك محاوطني بكل مكان بالمسرح روحه معي، آخر كلامه قالي شو ما يصير بعد عمليتي الجراحية بدك تكملي المسرحية مهما حصل، هذا لأنه عارف شغفي بالمسرح والفن".

وأضافت: "إحنا الفنانين ضريبتنا إنه نطلع ندعس على أوجاعنا ونطلع نغني ونستحمل هالطاقة ونحولها لطاقة حلوة وإيجابية".

أغاني كارول سماحة 

وفي شهر سبتمبر 2024، طرحت النجمة كارول سماحة ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، والذي يضم حوالي 14 أغنية تتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ويحمل اسم "مختلفة".

ومن ضمن أسماء أغاني ألبومها الجديد: "غنوا لحبيبي"، و"نفس"، و"كتير بخاف"، و"حالة تخدير"، و"حبيبي سلام"، و"أجمل سنين"، و"خبيني بشنطة"، و"بقيت أسد"، و"بتعقد"، و"طب بعدين"، و"وقت الحب"، و"اضحك يا قلبي"، و"بوسة".

وكانت كارول سماحة قد طرحت في ألبومها السابق "الذهبي" تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية.

أما عن آخر أعمالها، فقد قدمت كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة"، الذي أخرجته بتول عرفة، وكتبه أحمد حسن راؤول، ولحنه محمد رحيم، ووزعه سليمان دميان، حيث قدمت من خلاله جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة. 

